Норвегия может потеснить Россию на рынке газа

Норвегия к 2020 году может стать крупнейшим поставщиком природного газа в страны-члены Евросоюза, заняв позицию, которая сейчас принадлежит России, заявил еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс.

"Норвегия может стать, и это зависит от развития отношений с Россией, крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС", - приводят его слова местные СМИ.

Как сообщил еврокомиссар после встречи в Брюсселе с министром энергетики Норвегии, эта страна может поставлять к 2020 году в ЕС 125-140 миллиардов кубометров газа.

По словам Мари-Хаги Аслауг, "в следующем десятилетии Норвегия увеличит производство газа и, очевидно, что континент (Европа) получит этот газ в первую очередь".

При этом министр отметила, что Норвегия не планирует строительства новых трубопроводов в Европе.

Пиебалгс напомнил, что на долю Норвегии сегодня приходится 18% в общем объеме поставок природного газа в ЕС, на Россию - 23%, на Алжир - около 10%.