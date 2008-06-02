Медведько: факт отравления Ющенко доказан

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО называет заявления народного депутата Давида ЖВАНИИ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) относительно отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “просто бессмысленными”.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь сегодня во время встречи Президента Украины с генпрокурором.

Отдельным вопросом доклада А.МЕДВЕДЬКО стал ход расследования дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

В докладе А.МЕДВЕДЬКО прокомментировал заявления Д.ЖВАНИИ относительно этого дела.

«Заявления о том, что не было отравления, просто бессмысленные. Они опровергнуты органами следствия. В ходе следствия доказано, что имел место факт отравления. Об этом у нас есть все заключения и экспертизы», - заявил генпрокурор, охарактеризовав такие заявления как «акт отчаяния».