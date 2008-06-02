Президент Украины помиловал 88 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 июня подписал Указ о помиловании 88 осужденных.

Как сообщает пресс-служба Президента, согласно информации Службы по вопросам помилования, среди помилованных 23 женщины и 65 мужчин, из которых, – 50 молодого и девять преклонных лет, шесть инвалидов, один участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, трое пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, девять многодетных.

С начала 2008 года Президент подписал 5 указов о помиловании 459 человек. Из них 276 осужденным основная мера наказания сокращена, 183 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.