В Запорожье двое подчиненных Винского погорели на взятках

В Запорожье за получение взятки задержаны должностные лица структурного подразделения Министерства транспорта и связи Украины.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, "два должностных лица Запорожского регионального управления структурного подразделения Министерства транспорта Украины были задержаны сотрудниками Запорожского горуправления по борьбе с экономической преступностью с поличным: непосредственно после получения взяток в сумме 100 и 150 евро".

По словам собеседника агентства, средства вымогались и были получены в качестве платы за ускорение процесса выдачи разрешений на эксплуатацию транспортных средств, подготовка разрешительных документов на которые являлась служебной обязанностью задержанных чиновников.

Прокуратурой г. Запорожья в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с вымогательством). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Ведется следствие.