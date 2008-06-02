АэроСвит и МАУ перешли на электронные билеты

31 мая 2008 года стал последним днем, когда разрешалась продажа бумажных авиабилетов через Billing Settlement Plan (BSP) под эгидой Международной Ассоциации авиационного транспорта (IATA), и с 1 июня авиакомпании, рассчитывающиеся в системе BSP, перешли на электронные билеты (e-tickets).

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Согласно сообщению, в период с 1 по 16 июня IATA изымет более 32 млн. бумажных бланков билетов в 53 тысячах агентств разных стран мира.

Как сообщают в МАУ, для компании показатель продаж электронных билетов через сеть BSP сегодня равен 95,2% и находится на одном уровне с показателями ведущих авиакомпаний мира, объем электронных билетов к общему объему обрабатываемых в компании пассажирских билетов, как через сеть BSP, так и через другие каналы продажи, составляет на сегодня 81%.

К внедрению электронных билетов МАУ готовились более двух лет, и с сентября 2007 года электронные билеты продаются на все собственные рейсы МАУ.

В авиакомпании «АэроСвит» также сообщают, что компания к 1 июню перешла на оформление электронных билетов на всех собственных рейсах. По данным авиакомпании «АэроСвит», переход на электронные билеты будет касаться не только авиакомпаний, которые входят в IATA, но и всех, кто пользуется системами BSP, или имеет зарубежных партнеров, пользующихся этими системами.

Пресс-секретарь «АэроСвита» Сергей КУЦЫЙ отметил, что компания может выписывать и бумажные билеты по требованию пассажира. В то же время, по его словам, на чартерные рейсы это не распространяется, поскольку эти рейсы не вносятся в глобальные дистрибьюторские системы.

Напомним, «АэроСвит» и МАУ начали продажи электронных билетов в 2005 г., в январе 2008 г. компании приступили к продаже электронных билетов через свои сайты.

Справка УНИАН. Электронный билет является удобной для пассажиров формой приобретения билета. Согласно статистическим данным IATA, в апреле 2008 года среднемировой уровень продаж электронных билетов по сети BSP составил 95,4%.

Так называемая система e-ticket вводится для уменьшения затрат, а также для упрощения оформления билетов. Ожидается, что в результате введения этой системы расходы авиакомпаний снизятся на 9 долл. с пассажира.

Бронирование авиабилета на рейс осуществляется стандартным образом, однако информация об авиаперелете выдается пассажиру не на бланке авиабилета, а в виде маршрутной квитанции. Информация о выполненном бронировании и всех реквизитах авиапассажира хранится в электронном виде в базах данных авиакомпаний.

В IATA входят 240 авиакомпаний, которые осуществляют 94% регулярных международных перевозок. Из российских авиакомпаний членами IATA являются «Аэрофлот», S7, «Трансаэро», «Владивосток Авиа», «Россия» и «Волга-Днепр авиалинии», среди украинских - "АэроСвит", "Международные авиалинии Украины".