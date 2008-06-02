АэроСвит и МАУ перешли на электронные билеты
Система вводится для уменьшения затрат
31 мая 2008 года стал последним днем, когда разрешалась продажа бумажных авиабилетов через Billing Settlement Plan (BSP) под эгидой Международной Ассоциации авиационного транспорта (IATA), и с 1 июня авиакомпании, рассчитывающиеся в системе BSP, перешли на электронные билеты (e-tickets).
Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Согласно сообщению, в период с 1 по 16 июня IATA изымет более 32 млн. бумажных бланков билетов в 53 тысячах агентств разных стран мира.
Как сообщают в МАУ, для компании показатель продаж электронных билетов через сеть BSP сегодня равен 95,2% и находится на одном уровне с показателями ведущих авиакомпаний мира, объем электронных билетов к общему объему обрабатываемых в компании пассажирских билетов, как через сеть BSP, так и через другие каналы продажи, составляет на сегодня 81%.
К внедрению электронных билетов МАУ готовились более двух лет, и с сентября 2007 года электронные билеты продаются на все собственные рейсы МАУ.
В авиакомпании «АэроСвит» также сообщают, что компания к 1 июню перешла на оформление электронных билетов на всех собственных рейсах. По данным авиакомпании «АэроСвит», переход на электронные билеты будет касаться не только авиакомпаний, которые входят в IATA, но и всех, кто пользуется системами BSP, или имеет зарубежных партнеров, пользующихся этими системами.
Пресс-секретарь «АэроСвита» Сергей КУЦЫЙ отметил, что компания может выписывать и бумажные билеты по требованию пассажира. В то же время, по его словам, на чартерные рейсы это не распространяется, поскольку эти рейсы не вносятся в глобальные дистрибьюторские системы.
Напомним, «АэроСвит» и МАУ начали продажи электронных билетов в 2005 г., в январе 2008 г. компании приступили к продаже электронных билетов через свои сайты.
Справка УНИАН. Электронный билет является удобной для пассажиров формой приобретения билета. Согласно статистическим данным IATA, в апреле 2008 года среднемировой уровень продаж электронных билетов по сети BSP составил 95,4%.
Так называемая система e-ticket вводится для уменьшения затрат, а также для упрощения оформления билетов. Ожидается, что в результате введения этой системы расходы авиакомпаний снизятся на 9 долл. с пассажира.
Бронирование авиабилета на рейс осуществляется стандартным образом, однако информация об авиаперелете выдается пассажиру не на бланке авиабилета, а в виде маршрутной квитанции. Информация о выполненном бронировании и всех реквизитах авиапассажира хранится в электронном виде в базах данных авиакомпаний.
В IATA входят 240 авиакомпаний, которые осуществляют 94% регулярных международных перевозок. Из российских авиакомпаний членами IATA являются «Аэрофлот», S7, «Трансаэро», «Владивосток Авиа», «Россия» и «Волга-Днепр авиалинии», среди украинских - "АэроСвит", "Международные авиалинии Украины".