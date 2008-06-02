Черновецкий выходит на международную орбиту

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к мэрам 20 европейских городов с предложением привлечь их архитекторов к разработке Генерального плана Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Киев – столица независимой Украины, мощный, динамично развивающийся мегаполис. Эффективное управление городом, его развитием и застройкой возможно лишь при условии грамотно построенного, научно-обоснованного генерального плана", - подчеркнул мэр.

По его убеждению, Киев должен воплощать передовые достижения современного градостроения и архитектуры. "Мы попробуем разработать и утвердить Генеральный план города, который будет признан во всех европейских странах. Поэтому мы приглашаем архитекторов и специалистов в области градостроения принять участие в разработке Генерального плана украинской столицы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он добавил, что осенью в Киеве состоится конференция по вопросам формирования Генплана города и разработки стратегии его реализации.

К участию в конференции Киевский городской председатель пригласил, в частности, представителей таких успешных городов, как Берлин, Варшава, Дрезден, Лондон, Москва, Мюнхен, Париж, Прага, Санкт-Петербург, Дубаи, Астана и др.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение разработать новый комплексный Генеральный план развития Киева до 2020 года, поскольку, по его мнению, существующий план 2002 года устарел и не отвечает реальный ситуации в столице.