Сколько стоит земля в пригороде Киева

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 1 мая по 1 июня выросла на 2,24% (на 140 долл.) - до 6 тыс. 405 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдается в Киево-Святошинском районе - на 1,88% (на 186 долл.), до 10 095 долл.; Обуховском - на 1,54% (на 120 долл.), до 7 915 долл./сотка; Бориспольском - на 2,6% (на 165 долл.), до 6 513 долл./сотка, Вышгородском - на 2,2% (на 121 долл.), до 5 628 долл./сотка; Броварском - на 2,85% (на 148 долл.), до 5 341 долл./сотка; Васильковском - на 2,5% (на 116 долл.), до 4 764 долл./сотка; Бородянском - на 3,25% (на 85 долл.), до 2 684 долл./сотка; Макаровском - на 2,8% (на 68 долл.), до 2 495 долл./сотка; Барышевском - на 4,46% (на 52 долл.), до 1 215 долл./сотка; Фастовском - на 5,53% (на 67 долл.), до 1 278 долл./сотка и Кагарлыкском районе - на 5,48% (на 90 долл.), до 1 724 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 23%, Бориспольском - 16%, Васильковском - 14%, Киево-Святошинском - 17%, Броварском - 10%, Обуховском - 3%, Бородянском - 4%, Вышгородском - 11%, Кагарлыкском - 0,8%, Барышевском - 1%, Фастовском районе - 0,2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за апрель выросла на 1,78% (на 109 долл.) - до 6 тыс. 264 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (на 2 364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.