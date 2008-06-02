А что если все пачки сигарет сделать одинаковыми?

Министерство здравоохранения Великобритании сегодня опубликовало ряд предложений по борьбе с курением. В частности Минздрав предлагает запретить выпуск сигаретных пачек с указанием на них логотипов и бренда производителя. Согласно плану министерства, табачные компании будут обязаны продавать сигареты в однотипных черно-белых пачках без какого-либо текста, не считая предупреждения о вреде курения, передает Associated Press.

С публикации предложений британского Минздрава в Великобритании начинается 12-недельные общественные и правительственные дебаты о возможных мерах для сокращения количества курящих в стране.