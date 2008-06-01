Порошенко просит бизнесменов последовать его примеру

В Виннице семья Оксаны и Николая КРЫЖАНОВСКИХ, которые воспитывают 10 детей, получила новый дом, приобретенный Благотворительным фондом Петра Порошенко в рамках общегосударственного проекта "Согрей любовью ребенка".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 1 июня, председатель фонда Петр ПОРОШЕНКО в приобретенном доме подписал дарственную на дом для многодетной семьи КРЫЖАНОВСКИХ.

4-комнатный дом общей площадью 88 кв. м с приусадебным участком 0,08 га стоил 600 тыс. грн.

"Семья, рассмотрев много различных предложений о приобретении 4-комнатной квартиры или частного дома, остановилась именно на этом доме, который был приобретен за счет нашего благотворительного фонда", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он добавил, что кроме этого, его фонд сегодня направил строительные материалы для достройки частного дома для многодетной семьи в Козятине.

"Нет ничего лучшего в мире, чем видеть, как светятся глаза этих детишек, для которых сегодня сбылась самая большая мечта – собственное жилье. Я думаю, что в стране найдется много предпринимателей, которые также поддержат нашу инициативу и окажут свою помощь многодетным семьям, чтобы таких счастливых детский глаз стало намного больше", - сказал П.ПОРОШЕНКО.