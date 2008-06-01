В Ильичевске открыли Центр социальной реабилитации детей

В городе Ильичевске Одесской области отрыт Центр социальной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями, построенный за средства благотворительного фонда „Поддержка”,

Как передает корреспондент УНИАН, заведение торжественно открыл председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК.

„В этом заведении, рассчитанном на 42 ребенка, созданы все условия для их медицинской реабилитации. Открытие таких детских центров свидетельствует, что социальная политика в регионе и государстве осуществляется не на словах, а на деле”, - сказал Н.СЕРДЮК.

После праздничного концерта, посвященного Дню защиты детей, Н.СЕРДЮК также вручил первые подарки лечебному заведению – музыкальный центр и микроволновую печь.

Центр социальной реабилитации рассчитан на детей от 4 до 16 лет с заболеваниями опорно-двигательной системы и детского церебрального паралича. Методическую поддержку будет осуществлять специализированная служба социально-психологической реабилитации для детей и молодых инвалидов.