Из Крыма в сторону Херсонщины российские военные вчера стреляли сигнальными ракетами

Как сообщил корреспонденту УНИАН глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев, со стороны аннексированного полуострова примерно в 20:00 запустили светосигнальную ракету в сторону Чонгара (Херсонская область).

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"Выстрел произошел возле железной дороги, возле Чонгара. Украинские военные ответили пулемётной очередью, направленной вверх. После этого российские войска снова произвели выстрел из сигнального оружия, и стрельба прекратилась", - сообщил Воробьев.

По словам главы РГА, сейчас вооруженные силы РФ находятся всего в нескольких километрах от украинских пограничников. В данный момент ситуация стабилизировалась, российские диверсанты никакой активности после ночных выстрелов не проявляли.

Ранее в СНБО сообщали, что Российская Федерация срочно усиливает свою наступательную группировку на оккупированной части северного Крыма.

В частности, "24 ноября 2015 года 5 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 осуществили переброску двух батальонно-тактических групп десантников из состава 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ (г. Иваново) с аэродрома Иваново на аэродром Джанкой".