Эпидемиологи вступились за "отца" скандальной вакцины

Всеукраинский союз общественных организаций “Украинский санитарно-эпидемиологический союз” обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с обеспокоенностью в связи с задержанием прежнего главного государственного санитарного врача Украины, члена-корреспондента АМН Украины, профессора, заслуженного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА.

На этом акцентируется в письме-обращении, текст которого передан УНИАН.

«Украинский санитарно-эпидемиологический союз – общественная организация, которая объединяет санитарных врачей, ведущих специалистов Украины по гигиене, эпидемиологии, бактериологии, вирусологии выражает крайнюю обеспокоенность в связи с задержанием Генеральной прокуратурой Украины Н.ПРОДАНЧУКА, обвиненного в тяжелых последствиях, возникших в результате применения рекомендуемой ВОЗ вакцины против кори и краснухи, а фактически в смерти человека в результате прививки», - говорится в письме.

Его авторы обращают внимание, что факт задержания произошел на глазах регионального директора ВОЗ и до получения официальных результатов расследования трагедии в Краматорске.

«Мы многие годы являемся коллегами Н.ПРОДАНЧУКА. Его характеризуют не только высокие профессиональные качества, но и профессиональная принципиальность, честность и порядочность. Особенно ярко они проявлялись в расследовании и ликвидации последствий известных техногенных катастроф в Черновцах и Болеславчике. Во всех вопросах Николай Георгиевич всегда ставит на первое место здоровье и жизнь человека, остается настоящим патриотом Украины», - подчеркивают авторы обращения.

По их мнению, действия Генеральной прокуратуры не отвечают личным и моральным качествам Н.ПРОДАНЧУКА, его общественному статусу.

«Кроме того, эта ситуация негативно влияет на деятельность всей системы государственной санитарно-эпидемиологической службы, подвергает сомнению нашу профессиональную деятельность, выполнение обязанностей относительно защиты здоровья населения Украины», – считают авторы обращения.

Члены Всеукраинского союза просят генерального прокурора лично выучить эту ситуацию и возобновить справедливость.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Н.ПРОДАНЧУКА.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, он задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.