Экс-главный санитарный врач Украины задержан

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение служебных полномочий при даче разрешения на ввоз на территорию Украины и использования без надлежащей регистрации и проведения клинических исследований и испытаний комбинированной вакцины от кори и краснухи индийского производства, повлекшего тяжелые последствия.

В порядке ст. 115 УПК Украины Н.ПРОДАНЧУК задержан.

Расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Министерство здравоохранения отстранило Н.ПРОДАНЧУКА и заместителя главного государственного санитарного врача Украины Людмилу МУХАРСКУЮ от исполнения обязанностей по должности сроком на 15 дней – на время проведения служебного расследования относительно соблюдения должностными лицами действующего законодательства при государственной регистрации, ввозе на территорию Украины и применении вакцины против кори и краснухи производства компании Serum Institute (Индия).

13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации. 19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

21 мая министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что инициирует проведение международной экспертизы по результатам вакцинации в Украине против кори и краснухи. При этом 29 мая Кабинет министров освободил Н.ПРОДАНЧУКА от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины