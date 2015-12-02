Киборг "Рахман" рассказал о пытках в плену боевиков: от кого я не ожидал, так это от врача

Освобожден из плена 30 ноября "киборг", офицер 81-й отдельной аэромобильной бригады, Андрей Гречанов рассказал о пытках, которым подвергся в плену пророссийских боевиков на Донбассе.

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"В первый день, когда попал в плен, привезли в Горловку, и там был допрос с элементами инквизиции - плоскогубцами пальцы раздробили. Не хочу говорить, потому что мама увидит, чтобы ее не травмировать. Было 8-10 часов инквизиции. А был там еще врач-стоматолог. От кого я не ожидал, так это от врача. Палкой бил по ногам, по пяткам. Не стеснялся, говорил: видишь, я врач, до чего вы меня довели. Он предложил: давайте, я потихоньку буду выкачивать из него кровь, поймет, что скоро ему конец, и заговорит. От врача я такого не ожидал", - рассказал Андрей Гречанов в интервью 5 каналу.

Он добавил, что один из пророссийских боевиков, который был перед этим на исповеди у священника, отказался принимать участие в пытках. Гречанов также отметил, что боевики не предлагали перейти на их сторону, лишь выбивали данные об украинских бойцах.

"Их интересовала только информация, хотя бы установить мою личность - кто я на самом деле. Я сказал, что я гражданский, но мне не поверили. Они увидели, что пуля ( на цепочке как оберег - ред.), плюс у меня еще татуировки были армейские, они понимали, что я каким-то образом имею отношение к армии", - рассказывает "киборг".

Напомним, Андрей Гречанов попал в плен боевиков 30 июля этого года. Его освободили 30 ноября, обменяв на российского майора Старкова, которого перед этим приговорили к 14 годам тюрьмы.