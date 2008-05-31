Украина начала антидемпинговую процедуру по молочной кислоте из Китая

Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта молочной кислоты из Китайской Народной Республики.

Сообщение об этом опубликовано в газете «Урядовий кур’єр».

21 мая межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела жалобу ОАО «Завод молочной кислоты» о возбуждении и проведении антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину молочной кислоты происхождением из КНР, а также выводов Миэкономики о результатах антидемпинговой процедуры в отношении импорта указанной продукции.

По результатам рассмотрения комиссия установила, что в жалобе указаны доказательства и обоснования, которые, согласно нормам законодательства, являются достаточными для возбуждения антидемпингового расследования. В частности, в жалобе указывается, что молочная кислота импортировалась в Украину из Китая по цене, которая на 39,23% ниже цены на внутреннем рынке.

Проведение антидемпингового расследования поручено департаменту антидемпинговых расследований и защиты внутреннего рынка Министерства экономики.