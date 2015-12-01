В Венгрии за взятки задержали 15 пограничников, которые работали на КПП с Украиной

Пограничники "закрывали глаза" на нарушения при пересечении границы. Об этом сообщила помощник прокурора Генпрокуратуры Венгрии Андрея Надь, передает Мукачево.net.

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По ее словам, подозреваемые во время осмотра транспортных средств и пассажиров за деньги закрывали глаза на нарушения при пересечении границы. Полицейские собирали "дань" с туристов в течение нескольких месяцев, получая до 1500 евро в день.

"Если их вина будет доказана, коррупционеры в форме могут получить до 12 лет лишения свободы", - добавила она.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер в вечерних новостях на канале подчеркнул, что будет безжалостно увольнять всех, "кто заражен коррупцией".

По информации венгерской прокуратуры, шестеро полицейских были задержаны еще накануне.

Отмечается также, что в целом количество тех, кого обвиняют в коррупции на КПП "Захонь" (Захонь - Чоп, - УНИАН) достигло уже 38 человек.