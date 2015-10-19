В Венгрии - очередное массовое задержание таможенников на границе с Украиной

Как пишет Mukachevo.net, сегодня, 19 октября, венгерский антитерористическое спецподразделение TEK задержало почти целую смену таможенников и пограничных полицейских на КПП "Захонь - Чоп". Именно это стало причиной того, что почти на шесть часов планировали остановить движение автомобилей через КПП "Тиса".

В следственном управлении генеральной прокуратуры Венгрии подтвердили информацию, что в настоящее время действительно ведутся следственные действия на границе, но детали обещали огласить только во вторник.

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По предварительной информации, обыски и задержания венгерских таможенников сегодня проводятся в разных местах, на разных КПП. Уже якобы начат процесс против 20 человек, которых подозревают в разного рода преступлениях и злоупотреблениях, прежде всего в коррупции. Кроме антитеррористического подразделения TEK к делу привлечены и следователи прокуратуры в городе Ньиредьхаза и полицейские подразделения.

Сейчас движение через КПП "Тиса" в сторону Венгрии восстановлено.

Напомним, в июле за содействие в контрабанде из Закарпатья было арестовано 18 венгерских таможенников.