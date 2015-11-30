В Киеве протестующие штурмовали офис Рината Ахметова (видео)

Об этом говорится в сообщении Громадського радіо.

Отмечается, что представители ОУН и объединения «Революционные правые силы» пытались с боем попасть в здание СКМ.

Сначала около сотни людей собрались на Майдане. Один из спикеров говорил, что все должно быть по закону, эти слова возмутили людей — они начали кричать и перебивать его. Микрофон взял один из присутствующих мужчин: «Закон должен быть один! Они создают законы для нас, сами их не выполняют. Разговоры о законах уже закончились. Есть враги Украины олигархи. Мы должны освободить Украину от этих людей. И победим, если мы будем в единстве, а не разводить разговоры. У нас есть задача — мы идем к Ринату Ахметову. Все, хватит разговоров».

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После этого люди двинулись на улицу Десятинную, 3-А, где расположен офис компании СКМ Рината Ахметова. Многочисленные силы правоохранителей двинулись за ними.

Возле офиса протестующие попытались попасть в здание, ломали двери. Представители МВД заблокировали подход к двери, тогда люди в камуфляже зажгли файеры и бросали их в стражей порядка. Также в сторону правоохранителей летели дымовые шашки. Количество силовиков и протестующих была примерно одинаковым – около сотни.

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Впоследствии, силовики попытались вытащить одного из мужчин в камуфляже, толпа стала его отбивать, произошла потасовка и толкотня. Досталось также присутствующим женщинам.

Звучали лозунги «Революция» и «Ахметов, вон из Украины», а также ксенофобские выкрики и оскорбления в адрес Ахметова и министра Арсена Авакова. Отмечается, что протестующие просили силовиков одуматься, «потому что будет кровь».