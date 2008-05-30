Загрязненный радиацией МИ-8 хотели переоборудовать в „оригинальное” кафе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным вывозом из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС радиоактивно загрязненного металлолома, автомобильных запчастей, древесины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, все эти „товары” реализовывались на „черном рынке” как города Киева, так и Украины: лес распиливали на подпольных пилорамах, и в дальнейшем древесина шла на изготовление строительных материалов, в частности паркета, редукторы и автозапчасти продавали для повторного использования, а металлолом просто сдавали на переплавку.

Была даже попытка вывезти из зоны отчуждения вертолет Ми-8 для использования его как „оригинального” кафе в одном из городов Украины, отмечается в сообщении.

Кроме того, злоумышленники держали под контролем и браконьерский промысел, в частности, вылов рыбы и ее реализация.

Сотрудники СБУ уже установили, что в данную преступную группировку входили лица, на которых государством возлагались обязанности обеспечивать соблюдение требований радиационной безопасности, а также отдельные представители рабочих профессий, водители, дезактиваторы, охранники, которые разбирали и грузили технику, дезактивировали ее, пропускали через пропускные пункты и вывозили из зоны контроля.

В результате проведенной ночью 29 мая специальной операции сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ при выезде из запрещенной зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС задержали грузовик, который следовал на одну из металлобаз Киевской области и перевозил стальные трубы, незаконно извлеченные до этого из могильника по утилизации радиоактивно-загрязненных отходов.

Кроме того, на этой же металлобазе сотрудники СБУ обнаружили еще два грузовика с радиационно-загрязненными металлотходами, которые прибыли сюда немного раньше.

По предварительным данным специалистов МЧС Украины, уровень радиоактивности в металлоизделиях в 20-30 раз превышает установленные предельные санитарные нормы.

Водители автомобилей, на которых перевозилась радиоактивно-загрязненная металлопродукция, и причастное к незаконному „бизнесу” должностное лицо специализированного предприятия задержаны.

Теперь совместно с прокуратурой Киевской области ведется следствие, в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 267 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины.