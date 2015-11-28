СБУ обнародовала уголовные дела, заведенные на украинцев во время Голодомора

«В рамках общегосударственных мероприятий почтения памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины презентует ряд документов из архивных уголовных дел, хранящихся в архивных подразделениях региональных органов СБУ. Все материалы в установленном порядке будут переданы в Институт национальной памяти», - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что фигуранты недавно найденных архивных уголовных дел сопротивлялись раскулачиванию, коллективизации, насильственной хлебозаготовке и другим мерам тоталитарной власти, которые привели к тяжелому разрушению украинского села и Голодомору.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 82 года организованном коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

В Киеве, как и в других городах Украины и за рубежом состоятся траурные мероприятия к Дню памяти жертв Голодоморов. Тема мероприятий: «Люди правды, те кто сохранял свидетельства и доносил их миру».

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По данным последнего исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 млн человек, или 13% всего населения.

Согласно другим данным, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час – 1 тыс. 440, ежесуточно – 34 тыс. 560. Таким образом погибли 4,5 млн украинцев.