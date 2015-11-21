Инструкторы США начали подготовку украинских тренеров, которые обучат военный спецназ

На базе воинской части специального назначения американские инструкторы начали подготовку группы украинских специалистов, которые после завершения обучения будут готовить отечественных спецназовцев.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Программа подготовки, которую реализуют 50 американских инструкторов, включает теоретическую и практическую составляющие. Курс по системе «коммандос» США продлится полгода.

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Отбор кандидатов для участия в курсе происходил с учетом уровня физической подготовки, состояния здоровья, морально-психологического состояния и тому подобное. Сдавать экзамены изъявили желание военнослужащие всех видов и родов войск, но приоритет отдавался спецназовцам, десантникам и разведчикам.

Как сообщал УНИАН, в начале октября американские тренеры начали обучение украинских инструкторов для спецподразделения КОВД (Корпус оперативно-внезапного действия) МВД Украины.