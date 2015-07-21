Американские инструкторы провели открытый урок для новой одесской полиции (фото)
15:46, 21 июля 2015Общество
2018 0
В Одесском государственном университете внутренних дел помощник госсекретаря США Уильям Браунфилд вместе с американскими тренерами провели лекцию для будущих полицейских.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, на занятии будущие патрульные отрабатывали навыки поведения с нарушителями закона, которые находятся в нетрезвом состоянии.
Как отмечается, в настоящее время курс по тактической подготовке, который проходит под контролем американских инструкторов, осваивают около 200 человек.
Читайте такжеНа Закарпатье появится новая полиция
По данным правоохранителей, через неделю, к этому курсу присоединится еще один поток.
Как сообщал УНИАН, в Одессе патрульная полиция приступит к исполнению обязанностей не позднее сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter