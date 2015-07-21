Американские инструкторы провели открытый урок для новой одесской полиции (фото)

15:46, 21 июля 2015
Общество
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В Одесском государственном университете внутренних дел помощник госсекретаря США Уильям Браунфилд вместе с американскими тренерами провели лекцию для будущих полицейских.

Фото УНИАН

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, на занятии будущие патрульные отрабатывали навыки поведения с нарушителями закона, которые находятся в нетрезвом состоянии.

Как отмечается, в настоящее время курс по тактической подготовке, который проходит под контролем американских инструкторов, осваивают около 200 человек.

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По данным правоохранителей, через неделю, к этому курсу присоединится еще один поток.

Как сообщал УНИАН, в Одессе патрульная полиция приступит к исполнению обязанностей не позднее сентября.

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