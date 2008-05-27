В Украине стали варить больше пива

В Украине в январе-апреле текущего года производство пива выросло на 19,2% - до 96,9 млн. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

По словам Г.КОРЕНЬКОВОЙ, рынок пива в Украине за прошедшие 4 месяца вырос на 19,7% - до 85 млн. дал. Экспорт пива вырос на 17,8% - до 11,3 млн. да, импорт пива вырос почти в 2,2 раза - до 600 тыс. дал.

По информации Г.КОРЕНЬКОВОЙ, по итогам текущего года производство пива прогнозируется в объеме 360 млн. дал, а рынок пива в Украине составит 320-330 млн. дал, «если не будет неожиданностей со стороны налоговой политики».

Справка УНИАН. Предприятия Украины в 2007 году увеличили производство пива на 18% по сравнению с 2006 годом - до 316 млн. дал.