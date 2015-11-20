МВД будет проверять соцсети кандидатов в Нацполицию – Геращенко

Профили претендентов на должности в Национальной полиции будут проверять. Об этом народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

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"В будущем при приеме в Национальную Полицию, будут проверяться страницы претендентов в социальных сетях на предмет их мировоззрение и Гражданской позиции. Просьба к активным гражданам помогать Национальной полиции в этом вопросе мониторят страницы полицейских в социальных сетях", - написал Геращенко.

Ранее в сети появились фото записей киевского полицейского Савкина в Twitter, где он негативно отзывается о Евромайдане и пишет, что надо "разогнать этих бомжей". В связи с этими высказываниями его отстранили от несения службы, а позже уволили.