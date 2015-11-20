В ГПУ не нашли оснований для применения "Беркутом" оружия по майдановцам

В ГПУ не увидели оснований для применения "Беркутом" оружия по майдановцам / УНИАН

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте такжеПарасюк сорвал брифинг прокурора ГПУ Куценко и обвинил его во лжи

"Для полноты и объективности картины мы расследуем также и убийства и огнестрельные ранения и другие повреждения работников правоохранительных органов. Только в комплексе расследования убийств и телесных повреждений протестующих и милиционеров можно понять, как развивалась ситуация и кто в этом виноват", - отметил он.

"У нас зафиксировано утром 20 февраля факт ведения стрельбы по стражам порядка: 4 убитых и нескольких раненых. Троих убили возле Стелы и одного возле Октябрьского дворца. Это произошло где-то с 7.30 до 9.00. Это повлекло отступление правоохранительных органов", - добавил Горбатюк.

Однако он заметил, что после отступления правоохранителей митингующие, которые поднимались по Институтской, не имели оружия, не применяли его и не вели никакой стрельбы против спецроты "Беркута".

То есть, как отметил Горбатюк, "если указывать на применение оружия, то никакого объяснения, для чего это было сделано в отношении безоружных протестующих, нет. Следствие в подозрениях указывает, что это был элемент запугивания. Такое количество расстрелов должно было бы повлиять на протесты".

Справка УНИАН. После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

В феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов погибли более 100 человек, сотни были ранены, всего - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов.

В апреле 2014 года на то время председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что так называемая антитеррористическая операция была начата бывшим председателем СБУ Александром Якименко в тесном сотрудничестве с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко при непосредственном участии бывшего президента Виктора Януковича 18 февраля в 23.00.

Также в апреле 2014 г. в ГПУ сообщили, что приказ о применении оружия против митингующих в центре Киева 20 февраля выдал экс-президент Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

6 марта 2015 г. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям СБУ, которые в феврале 2014 года начали проведение антитеррористической операции в Киеве.