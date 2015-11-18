Время ожидания в очереди на пункте пропуска в Станице Луганской составляет всего пять минут - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетили Станицу Луганскую, где зафиксировали с обеих сторон линии разграничения очереди приблизительно по 100 человек, дожидающихся прохода через пункт пропуска, пишет Ostro.org.

«16 ноября на блокпосте «ЛНР» на подконтрольной «ЛНР» стороне моста в Станице Луганской СММ видела около 100 человек, которые ожидали очереди, чтобы перейти мост. На другой стороне, на блокпосте ВСУ, также около 100 человек ожидали пересечения в противоположную сторону», - говорится в сообщении.

По информации источника, ссылающегося на свидетельства людей в очереди, время ожидания составляет от 3 до 5 минут.