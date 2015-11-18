Время ожидания в очереди на пункте пропуска в Станице Луганской составляет всего пять минут - ОБСЕ
14:39, 18 ноября 2015Общество
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Наблюдатели заявили, что очередь через пункт пропуска двигается достаточно быстро.
Время ожидания составляет от 3 до 5 минут / twitter.com/InfoResist
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетили Станицу Луганскую, где зафиксировали с обеих сторон линии разграничения очереди приблизительно по 100 человек, дожидающихся прохода через пункт пропуска, пишет Ostro.org.
«16 ноября на блокпосте «ЛНР» на подконтрольной «ЛНР» стороне моста в Станице Луганской СММ видела около 100 человек, которые ожидали очереди, чтобы перейти мост. На другой стороне, на блокпосте ВСУ, также около 100 человек ожидали пересечения в противоположную сторону», - говорится в сообщении.
По информации источника, ссылающегося на свидетельства людей в очереди, время ожидания составляет от 3 до 5 минут.
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