Главарь боевиков "ЛНР" Плотницкий хочет выступать на закрытом заседании суда по делу Савченко

Как сообщил в Twitter российский адвокат Савченко Марк Фейгин, в суд от Плотницкого поступило заявление провести закрытое заседание.

"Плотницкий хочет выступать в закрытом заседании. Требует удалить публику и прессу. Все складывается, как и прогнозировалось. Боится СМИ!" - написал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, суд по делу Савченко возобновил заседание, но главарь луганских боевиков Плотницкий вновь не приехал.