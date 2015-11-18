Главарь боевиков "ЛНР" Плотницкий хочет выступать на закрытом заседании суда по делу Савченко
14:21, 18 ноября 2015Общество
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Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий готов выступать в закрытом режиме на заседании суда в Донецке Ростовской области РФ по делу незаконно удерживаемой в России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
Плотницкий хочет выступать в закрытом заседании / ghall.com.ua
Как сообщил в Twitter российский адвокат Савченко Марк Фейгин, в суд от Плотницкого поступило заявление провести закрытое заседание.
"Плотницкий хочет выступать в закрытом заседании. Требует удалить публику и прессу. Все складывается, как и прогнозировалось. Боится СМИ!" - написал Фейгин.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, суд по делу Савченко возобновил заседание, но главарь луганских боевиков Плотницкий вновь не приехал.
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