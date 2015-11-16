Порошенко поздравил с праздником и объяснил СМИ, что значит "заниматься информацией, а не пропагандой"

СМИ должны оставаться ответственными, чтобы противостоять гибридным атакам агрессора в информационной войне, убежден президент Украины Петр Порошенко.

Как говорится в его приветствии по случаю Дня работников радио, телевидения и связи, существование независимого телевидения и радио в Украине является гарантией демократического развития государства, и эта независимость обеспечивается не владельцами медиа-бизнеса, а журналистами, операторами, инженерами - теми, кто непосредственно создает картину дня.

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«Заниматься информацией, а не пропагандой - значит объективно относиться к действиям власти, критикуя ошибки, но признавая и положительные результаты. Это отличает наши отечественные телеканалы и радио, которые не позволяют превращать себя в инструменты информационных манипуляций. Сегодня, в сложное для нашей страны время новых вызовов и угроз, важно оставаться ответственными, чтобы противостоять гибридным атакам агрессора в информационной войне», - подчеркнул Порошенко.