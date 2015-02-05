Die Welt: Порошенко предупреждает о последствиях «гибридной войны»

Интервью Кристофа Шлитца с президентом Украины Петром Порошенко опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt.

Киевская власть не контролирует ситуацию на востоке Украины. Сепаратисты продвигаются все дальше. Президент Украины Петр Порошенко занят каждый день, он торопится с одной встречи на другую. Но он нашел время, чтобы ответить на письменные вопросы газеты «Die Welt».

Die Welt: Господин Президент, сепаратисты планируют новое наступление в Восточной Украине. В четверг министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе. Чего Вы ожидаете от альянса сейчас?

Петр Порошенко: Сегодня очень важно, чтобы НАТО реально оценивало серьезную опасность развязанной Россией «гибридной войны», эскалацию во всей Европе и угрозу всей системе евро-атлантической безопасности. Украина высоко ценит практическую поддержку альянса в вопросе улучшения нашей военной мощи, а также четкую и последовательную позицию стран НАТО, которые поддерживают нашу независимость и территориальную целостность.

Die Welt: Что еще следовало бы сделать НАТО?

Порошенко:Нынешняя эскалация конфликта, растущее число жертв среди гражданского населения, особенно после террористических атак в Волновахе и Донецке, а также обстрел Мариуполя, в результате которого погиб 31 мирный житель - все эти события должны побудить альянс оказывать Украине еще больше поддержки, в том числе посредством предоставления современного оружия для защиты и обороны от агрессора. Я всегда говорил и скажу это снова: Украина хочет мира. Но мир нужно защищать, для этого нам необходима сильная армия с новым современным оружием. Это поможет нам защитить гражданское население от интенсивных атак террористов. Боевики ДНР и ЛНР получают свое современное вооружение от Российской Федерации.

Die Welt: Стремится ли Украина к членству в НАТО?

Порошенко: Мы надеемся, что политика НАТО в отношении Украины в будущем расширится, что к нам будут относиться не только, как к стране, которая страдает от агрессии, а как к особому партнеру, и что двери останутся открытыми – НАТО неоднократно это подчеркивало в своих заявлениях.

Die Welt: Почему Украина так важна для Запада?

Порошенко: Украина сегодня борется за ценности, которые более 60 лет назад объединили народы Европы, и соблюдение которых помогло сформировать европейскую безопасность, демократию и верховенство закона.

Die Welt: Как европейцы могут помочь Вашей стране?

Порошенко:Нам необходимо единство и солидарность со стороны государств-членов ЕС. Очень важно продолжать прикладывать усилия, чтобы убедить Россию прекратить эту бессмысленную войну. Так называемые ДНР и ЛНР не являются независимыми боевыми единицами. Они не могут существовать без регулярной военной и финансовой помощи из Москвы. Даже если российские солдаты и офицеры надевают другую форму в Украине, танки российского производства, их особенности и конструкцию не изменить. Мы хорошо знаем, и у нас достаточно доказательств того, что российские военные присутствуют на Донбассе - это нужно остановить.

Die Welt: Сколько российских войск, по Вашим данным, в настоящее время находятся на территории Украины?

Порошенко: В той части Донбасса, которую мы не контролируем, насчитывается около 5000-9000 российских солдат и большое количество российской военной техники. США и НАТО также располагают этой информацией. Часто российские военные действуют во «втором ряду», переодеваясь в униформу ДНР и ЛНР. Каждый день мы получаем новые доказательства присутствия российских войск. Они попадают в плен, наши солдаты находят документы в покинутой военной технике. В результате активных сражений украинские военные уничтожили танки противника, которые были сделаны в России, а также реактивные системы залпового огня и артиллерийское оружие. Их число постоянно меняется, мы не контролируем несколько сотен километров границы с Россией.

Die Welt: Дадите ли Вы переговорам в так называемом нормандском формате, т.е. между Украиной, Россией, Францией и Германией, еще один шанс? В январе такая встреча не состоялась.

Порошенко: Украина готова продолжить переговоры в нормандском формате. Но для этого должен быть прогресс в реализации Минских договоренностей, под которыми стоят подписи Украины, России и представителей так называемых ДНР и ЛНР. Для восстановления мира необходимо прекратить огонь, отвести иностранные войска с территории Украины, а также вернуть военную технику обратно к разделительной линии, закрыть границу и освободить заложников. Сегодня мы видим постоянное саботирование работы трехсторонней контактной группы, которая должна работать над осуществлением Минских соглашений. Мы настаиваем на немедленном выполнении Минских договоренностей, которые международное сообщество, в том числе Германия, признало основой для мирного решения.

Die Welt: Могли бы Вы представить себе участие также американцев и ЕС в переговорах о будущем Украины?

Порошенко: Было бы вполне логично официально включить ЕС в переговоры в нормандском формате. То же самое относится к США, которые оказывают существенное влияние на поддержание безопасности в мире и в нашем регионе. Москва должна понимать, что для урегулирования ситуации в Украине она должна говорить не только с Киевом, но и с Брюсселем и Вашингтоном, которые тоже не хотят войны.

Die Welt: Чего Вы ожидаете конкретно от Запада?

Порошенко: Нам по-прежнему нужна большая военная, техническая и профессиональная помощь для улучшения боевой эффективности украинской армии в ее борьбе с российской агрессией.

Die Welt: Сколько денег нужно Украине от международного сообщества?

Порошенко: В настоящее время трудно сказать. Прежний режим разворовал страну, оставил пустой государственную казну и де-факто уничтожил основные государственные институты. Война обходится государственному бюджету каждый день в 5-7 миллионов евро, инфраструктура разрушена, промышленное производство сократилось на 20 процентов. Нам нужна макрофинансовая помощь для преодоления этих трудностей и финансовая «подушка» для проведения реформ. Международный валютный фонд рассматривает возможность замены программы stand-by на механизм расширенной поддержки EFF. Мы рассчитываем на скорое положительное решение, а также возможность получения дополнительной поддержки от Европейского союза и других партнеров. Украина, которой сегодня помогут справиться с трудностями и выстоять, станет надежным фундаментом для сильной и безопасной Европы завтрашнего дня.

Die Welt: Какую роль может сыграть Германия в разрешении конфликта?

Порошенко: Германия уже играет в этом ключевую роль, и я благодарен канцлеру за ее активную позицию и личный вклад в прекращение агрессии против Украины. За последние восемь месяцев состоялось более 50 встреч и телефонных разговоров с Ангелой Меркель, среди прочего о переговорах в нормандском формате. Г-жа Меркель постоянно участвует в продвижении диалога для мирного урегулирования. Вряд ли кто-то может лучше оценить реальную готовность сторон выполнять свои обязательства. Я всегда чувствовал, что канцлер поддерживает Украину.

Die Welt: Почему Берлин так важен для Вас?

Порошенко: Официальный Берлин очень хорошо понимает природу кризиса и его возможные последствия для всей европейской безопасности. У него есть необходимые рычаги воздействия на Россию, и он играет важную роль в формировании общей санкционной политики ЕС в отношении Российской Федерации. Поэтому, роль немецкой дипломатии сложно переоценить.

Die Welt: Когда в Украине снова будет мир, сколько власти получат области в будущем?

Порошенко: Украина является унитарным государством. Это принципиальная позиция. Опросы показывают, что подавляющее большинство украинских граждан высказались в пользу унитарного государства.

Die Welt: То есть никакой федерализации?

Порошенко: Из Москвы мы часто слышим призывы к федерализации. Эта федерализация является попыткой сохранить чрезвычайно коррумпированную систему на региональном уровне. Эта идея также призвана заблокировать движение Украины в Европу. Еще до президентских выборов я предложил децентрализовать страну. Это означает, что местные общины получат реальные права и возможности, сильное местное самоуправление, как во многих странах ЕС. Эта реформа решает большинство проблем с вопросами языка, истории и памятников. Муниципалитеты также получат больше денег. Чтобы осуществить это на Донбассе, нужно провести там честные выборы в соответствии с законодательством Украины. Тем не менее, это возможно только после окончания боевых действий, разделения враждующих сторон, вывода российских войск, восстановления украинской границы с Россией. Все эти условия записаны в Минских договоренностях.

Die Welt: Что Вы делаете для того, чтобы финансовая помощь Запада не пропала в темных каналах и велась борьба с коррупцией?

Порошенко: Мы начали жесткую борьбу с коррупцией. Были приняты законы, созданы специальные институты, работает прозрачная процедура назначения лиц, которые будут проводить систематическую и жесткую политику в борьбе с коррупцией. Украина реализует ответственные реформы судебной и правовой системы. Мы начали радикальную налоговую реформу, сократив налоги на заработную плату. Мы активно боремся с теневой экономикой. В то же время принимаются меры для уменьшения дефицита бюджета.

Die Welt: Еще одна серьезная проблема заключается в отсутствии независимости судебной системы и милиции.

Порошенко: В ближайшие дни наш парламент, Верховна Рада, будет голосовать за снятие иммунитета для депутатов и судей, а также за ряд законов в рамках судебной реформы. Начата серьезная реформа органов милиции и служб безопасности: мы вводим новые правила для принятия на службу, обучения и управления персоналом, начиная с новой патрульной службы. Наша задача состоит в том, чтобы вернуть доверие граждан Украины к милиции, судам и банковской системе. Если мы восстановим доверие наших граждан, то весь мир проявит доверие к Украине.