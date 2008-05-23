Поезда по Украине ”забегают” быстрее

Графиком движения поездов на 2008/2009 годы, который вводится в действие в Украине с 25 мая этого года, техническая скорость пассажирских поездов повышена на 0,5 км/ч - до 63,1 км/час.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Маршрутная скорость всех пассажирских поездов по «Укрзализныце», по сравнению с прошлым графиком, увеличена на 0,4 км/ч и составляет 53,5 км/ч.

В частности, скорость скорых поездов (с учетом скоростных и ускоренных) увеличена на 0,2 км/ч - до 58 км/ч, быстрых и дальнего сообщения - на 0,2 км/ч - до 55,2 км/ч.

Относительно технической и маршрутной скоростей межгосударственных пассажирских поездов, то эти скорости повышены против уровня в прошлом году на 0,4 км/ч и составили, соответственно, 65,2 км/ч и 54,8 км/ч.

Увеличится скорость и грузовых поездов. Техническая скорость грузовых поездов в новом графике повышена на 0,5 км/ч и будет составлять 45,9 км/ч. Участковая скорость увеличена также на 0,5 км/ч и составит 40,4 км/ч.