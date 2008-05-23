В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, сегодня утром и днем в Херсоне и местами по области ожидаются грозы, град, шквал 15-20 м/с, местами по области сильные осадки.