Кабмин хочет запретить пить пиво в парках и на работе

Правительство планирует запретить употреблять со следующего года алкоголь и слабоалкогольные напитки в общественных местах (парках, улицах и т.д.), а также на рабочем месте. Министерство семьи за три месяца должно подготовить конкретные шаги.

Это положение содержится в утвержденной правительством концепции общегосударственной соцпрограммы на 2009—2013 годы.

Правда, о принятии каких-то законов и наказаний за их нарушение речь пока не идет. Будут рассчитывать на силу внушения. «Постараемся создать для молодежи среду, в которой бы ей не хотелось пить алкоголь и пиво. Хотим задействовать хороших рекламистов, которые бы сделали пропаганду на телевидении здоровью и бегу. Такие рекомендации мы взяли из европейской «Белой книги по спорту», — сообщил «Сегодня» замминистра Мирослав Дутчак.