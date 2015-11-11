РФ закрывает пункты временного пребывания беженцев из Украины

Об этом сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации Мурманска Елена Калинина, передает FlashNord.

«Есть распоряжение правительства России о закрытии всех пунктов временного пребывания беженцев до 31 декабря 2015 года», - отметила она.

Калинина добавила, что с момента начала конфликта в Украине в Мурманск прибыли около 550 беженцев, "большинство из которых встали на учет в ФМС, нашли работу и снимают жилье".

По данным главы Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константина Ромодановского, в России находятся более 1 млн беженцев из Украины.

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Справка. С апреля 2014 года в ФМС за временным убежищем или статусом беженцев обратились 404 тыс. украинцев, 265 - за разрешением на временное проживание. 152 тыс. украинских граждан приобрели трудовые патенты. По словам заместителя главы ФМС России Вадима Яковенко, в настоящий момент более 600 тыс. украинских мигрантов нарушают режим пребывания в РФ. Всего, по его данным, на территории РФ находится 2,6 млн граждан Украины, из них с юго-востока страны приехало около 1 млн человек. 29 октября ФМС опубликовала проект постановления правительства, согласно которому из федерального бюджета должно быть дополнительно выделено 736 млн руб. на социально-бытовое обустройство находящихся в пунктах временного размещения беженцев с Украины с 1 октября по 31 декабря 2015 года.