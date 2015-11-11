Генштаб: Су-25 был исправен, а его пилот – достаточно компетентен
12:40, 11 ноября 2015Общество
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Навыки пилота разбившегося сегодня под Запорожьем штурмовика Су-25 не вызывали сомнений, а самолет был исправен.
В Генштабе прокомментировали катастрофу Су-25 / Минобороны
Об этом заявил офицер пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Мазепа, передает "112 Украина".
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"Самолет был полностью в исправном состоянии. Пилот также имеет достаточный профессиональный уровень. На данный момент нет главной версии, почему это так произошло", - сообщил Алексей Мазепа.
Как сообщалось, сегодня около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных Сил ВС Украины СУ-25. Трагедия произошла в 40 километрах севернее Запорожья. Пилот погиб.
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