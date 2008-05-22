Ани Лорак называют одной из фавориток Евровидения

Украинская певица Ани ЛОРАК является одной из фавориток международного песенного конкурса «Евровидение».

Об этом свидетельствует опрос слушателей из 43 стран, проведенный телерадиокомпанией Би-Би-Си.

В частности, как сообщает сайт компании, по просьбе Би-Би-Си 43 телезрителя, по одному из каждой стран-участниц "Евровидения", посмотрели видеоклипы всех песен, выставленных на конкурс в этом году, и выбрали свою десятку лучших.

Больше всего им понравилась шведская певица Шарлотт ПИРЕЛЛИ с композицией "Hero", вслед за ней идет украинка А.ЛОРАК, для которой Филипп КИРКОРОВ сочинил песню Shady Lady ("Ветреная барышня").

Российский певец Дима БИЛАН в этом рейтинге зрительских симпатий занимает пятое место вслед за Швейцарией и Сербией.

Как сообщалось, сегодня в столице Сербии состоится второй полуфинал музыкального шоу Евровидение, в котором примут участие 19 исполнителей, в том числе и А.ЛОРАК.

Первые девять финалистов определятся в ходе голосования телезрителей в Великбритании, Франции и Сербии. Десятого финалиста назовут представители жюри из числа музыкальных экспертов, имена которых держатся в тайне.

Сербские букмекеры дают наибольшие шансы на попадание в финал Украине (коэффициент 1,05) и Швеции (коэффициент 1,12). Тройка лидеров, согласно голосованию журналистов, в пресс-центре Евровидения: Швеция, Украина и Турция.