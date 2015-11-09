Президент поздравил всех с Днем украинской письменности и языка

09:42, 09 ноября 2015
Общество
984 0

Этот праздник традиционно отмечается 9 ноября, в день памяти Преподобного Нестора-Летописца.

День памяти Нестора - Летописца

Петр Порошенко разместил поздравление в соцсетях.

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман также добавил, что украиский язык "способствуя консолидации общества, обогащению его духовности, объединяет всех нас на пути к культурному и социальному развитию Украины".

Читайте такжеУченые выяснили главную причину отличий между языками

Отметим, что День украинской письменности и языка ежегодно отмечают 9 ноября. Согласно православному календарю, это день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Кроме того, по традиции в этот день по радио в прямом эфире транслируют "Диктант национального единства", который могут написать все желающие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter