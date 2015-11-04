Радиодиктант национального единства будут писать 9 ноября

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомтелерадио, чтобы стать участником акции, следует включить в 11:00 первый канал Украинского радио или телеканал "UA.Первый". Диктант будет состоять из 160-170 слов.

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В Госкомтелерадио также отметили, что в этом году радиодиктант получил статус международного. Хотя и раньше в нем принимали участие украинцы зарубежья, их работы поступали в НРКУ электронной почте из разных уголков мира. В этом году о своем участии в написании диктанта официально объявили украинские общины Шанхая и Тяньшоу.

Для проверки надо отправить текст диктанта в течение двух дней на адрес Украинского радио: 01001, Київ-1, ул. Крещатик 26.

Как напомнили в Госкомтелерадио, эту акцию начали проводить в 2000 году. С тех пор ежегодно все желающие - в Украине и за ее пределами - могут принять участие в написании радиодиктанта и не только выяснить, насколько хорошо знают украинский язык, но и продемонстрировать единство со всеми, кто любит и уважает украинское слово, отмечается в сообщении.