Россия формирует очередную колонну "гумконвоя" в Украину
08:53, 09 ноября 2015Общество
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Грузовые автомобили МЧС РФ с так называемой гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправились из подмосковного Ногинска в Ростовскую область РФ, где началось формирование 44-й автоколонны.
REUTERS
Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает РИА Новости.
Планируется, что очередная, 44-я по счету,колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправится в Донбасс в ближайшие дни.
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"Сегодня (в понедельник) рано утром из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал представитель ведомства.
В Донском спасательном центре МЧС России к машинам из Ногинска присоединятся автомобили из других регионов.
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