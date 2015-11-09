Россия формирует очередную колонну "гумконвоя" в Украину

08:53, 09 ноября 2015
Общество
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Грузовые автомобили МЧС РФ с так называемой гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправились из подмосковного Ногинска в Ростовскую область РФ, где началось формирование 44-й автоколонны.

REUTERS

Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает РИА Новости.

Планируется, что очередная, 44-я по счету,колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправится в Донбасс в ближайшие дни.

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"Сегодня (в понедельник) рано утром из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал представитель ведомства.

В Донском спасательном центре МЧС России к машинам из Ногинска присоединятся автомобили из других регионов.

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