Россия формирует очередную колонну "гумконвоя" в Украину

Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает РИА Новости.

Планируется, что очередная, 44-я по счету,колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправится в Донбасс в ближайшие дни.

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"Сегодня (в понедельник) рано утром из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал представитель ведомства.

В Донском спасательном центре МЧС России к машинам из Ногинска присоединятся автомобили из других регионов.