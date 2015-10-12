Россия приступила к формированию очередного "гумконвоя" для Донбасса

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА "Новости".

"Из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились более 80 грузовых автомобилей, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал представитель ведомства. Они перевозят около 1 тысячи тонн гуманитарных грузов.

В Донском спасательном центре МЧС России к грузовикам из Ногинска присоединятся машины из других регионов.

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"Планируется, что очередная, по счету 41-я колонна МЧС России доставит более 1,1 тыс. тонн гуманитарных грузов, среди которых будут продукты питания, в том числе крупы, соль, чай, консервы, а также предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, медикаменты и пожарное оборудование", - заключили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Украину вторгся 40-й российский "гуманитарный конвой".

Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" командование РФ доставляет российским солдатам и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а вывозит тела погибших боевиков.