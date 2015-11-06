ГПУ задержала двух должностных лиц по особо важным делам ГФС за взятку в 230 тысяч гривень (видео)
Генпрокуратура задержала старших следователей по особо важным делам Межрегионального главного управления Государственной фискальной службы Украины во время получения 230 тыс. грн взятки.
Об этом УНИАН сообщили в Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
«Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины и спецподразделением Главного управления собственной безопасности Государственной фискальной службы Украины в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды "на горячем" задержали двух старших следователей по особо важным делам Межрегионального главного управления Государственной фискальной службы Украины – Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков», - говорится в сообщении.
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Установлено, что указанные должностные лица вымогали и получили от представителя одного из субъектов хозяйствования неправомерную выгоду в сумме 230 тыс. грн за непринятие предусмотренных законом мер по привлечению должностных лиц этого субъекта к уголовной ответственности, то есть совершили уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УК Украины, подчеркнули в ГПУ.
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В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос избрания меры пресечения задержанным.
Досудебное расследование продолжается, отмечается в сообщении.