Климкин назвал провокацией визит российского депутата в украинский центр в Москве

Глава МИД, в частности, отметил, что российский депутат пришел в центр в сопровождении российских СМИ.

"Хотели искать экстремистские книги. Нашли детей, которые учились в украинской воскресной школе. Переключиться с книг на детей пока не решились", - написал Климкин в Twitter.

2/3 Хотіли шукати екстремістські книги. Знайшли дітей, які вчилися в укр недільній школі. Переключитися з книг на дітей поки не наважилися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 1, 2015

"После приезда полиции гости ушли. Детям ничего не грозит. Мы на связи с МИД РФ", - добавил он.

Дипломат также назвал недопустимыми подобные визиты и такими, которые являются чистой провокацией.

3/3 Після приїзду поліції гості пішли. Дітям нічого не загрожує. Ми на зв'язку з МЗС РФ. Подібні візити - чиста провокація і неприпустимі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 1, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, муниципальный депутат округа Якиманка города Москвы Дмитрий Захаров, который написал донос на Библиотеку украинской литературы, с группой молодых людей прибыл в Украинский культурный Центр на Арбате. Захаров заявил, что "прибыл в Центр с целью проверить ведется ли здесь антироссийская пропаганда".

Одновременно сотрудник Культурного центра отметил, что такие действия являются провокацией, поскольку это здание является собственностью государства Украина, в отличие от Библиотеки украинской литературы, которая финансируется из московского бюджета.