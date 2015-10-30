Представитель омбудсмена в РФ будет отслеживать ситуацию с Библиотекой украинской литературы в Москве

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

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В пресс-службе напомнили, что представители Министерства иностранных дел Украины в своем официальном заявлении призвали российские власти «прекратить давление на работу Библиотеки, культурного центра многотысячной украинской общины, и положить конец целенаправленной политике по уничтожению всего украинского».

В заявлении также говорится, что это не первая попытка российской власти наклеить ярлыки «русофобства» и «экстремизма» на все украинское – так же 23 декабря 2010 года и 14 января 2011 года местная власть «искала» в Библиотеке «экстремистскую литературу».

Как известно, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, также состоялся обыск в доме директора библиотеки Натальи Шариной, а ее саму задержали по обвинению в разжигании национальной ненависти.

Напомним, 8 мая 2015 года, учитывая необходимость усиления защиты прав граждан Украины в Российской Федерации, Валерия Лутковская поручила известному российскому общественному деятелю и правозащитнику Владимиру Шрейдлеру быть ее представителем в Российской Федерации на общественных началах.

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