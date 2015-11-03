Прокуратура решила отобрать дом у любовницы Януковича рядом с "Межигорьем"

Дом гражданской жены Виктора Януковича арестован в рамках уголовного дела против беглого экс-президента. Арест наложен по постановлению Печерского районного суда от 13 февраля 2015 г., пишут Наші гроші.

Речь идет о частном доме Любви Полежай в Новых Петровцах, расположенном рядом с «Межигорьем» на улице Святославской, 1а, в так называемом «Лазаревом саду».

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Документы на строительство и дизайн этого дома были найдены в Межигорской резиденции сразу после бегства Януковича. На тот момент дом был почти достроен и обнесен колючей проволокой.

Дом имеет площадь 417 кв.м. и согласно данным Реестра имущественных прав, свидетельство о праве собственности на него Любовь Полежай оформила 24 декабря 2013 г., то есть после начала Майдана.

Согласно тексту постановления, имущество Полежай арестовали как имущество сожительницы Виктора Януковича, против которого продолжается уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191ККУ (растрата и завладение имуществом, злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах) и по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью, повлекшее особо тяжкие последствия).

Первая из упомянутых статей предусматривает дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества. Поэтому и попросили наложить арест на имущество подозреваемого – с целью обезопасить его от отчуждения в пользу сторонних лиц, что помешало бы конфискации.

Несмотря на то, что постановление было принято более полугода назад, в Едином реестре судебных решений его текст был обнародован только в конце октября – после депутатского обращения Сергея Лещенко.

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Кроме того , по данным Реестра недвижимости, в тот же день Печерский райсуд наложил аналогичный арест на квартиру Полежай на Оболонской набережной (текст не опубликовано). Напомним, там у Любви Полежай с дочерью есть трехкомнатная квартира в том же доме, где и у самого Виктора Януковича.