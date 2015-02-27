В этот день год назад беглый Янукович нашелся в России (фото, видео)

Примечательно, но днем ранее, 26 февраля 2014 года, в Генпрокуратуре уверяли, что осведомлены о местонахождении беглеца и убеждали, что он все еще не выехал из Украины. СБУ и МВД вместе со спецназовцами из «Альфы» и «Сокола» были полны решимости поймать экс-президента, которого к тому времени уже объявили в международный розыск, в Крыму, но, видимо, что-то пошло не так.

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Уже на следующий день стало известно, что Януковича вместе с сыном Виктором мог перевезти в Россию из Крыма по морю крейсер «Москва». Источники сообщали, что корабль, который должен был стоять в Севастополе, вечером отплыл в неизвестном направлении.

По большому счету, уже как только Янукович исчез из Межигорья в ночь после подписания Соглашения с оппозицией, было нетрудно догадаться, какую страну он выберет для побега.

И хотя никаких бесспорных фактов подтверждения его пребывания на тот момент в России, не было, именно 27 февраля экс-президент выступил с обращением к украинцам и публично попросил Кремль обеспечить его безопасность, ссылаясь на агрессию «экстремистов».

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Кроме того, тогда же он анонсировал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону буквально на 28-е число. Да и само обращение распространили прокремлевские СМИ.

Экс-президент дал о себе знать спустя четыре дня, как Верховная Рада возложила на Александра Турчинова временное исполнение обязанностей президента, в день назначение Арсения Яценюка премьер-министром и формирования нового правительства.

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Даже «карманная» фракция экс-президента на следующий день после назначения Турчинова объявила о переходе в оппозицию.

В Украине уже была совершенно новая власть. Поэтому заявления Януковича о том, что он считает себя «легитимным президентом» и «законным руководителем Украины» были восприняты с иронией.

Уже на следующий день, 28 февраля, Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, которая окончательно развеяла сомнения о его месте пребывания.

В придачу она еще и повеселила – цитаты беглого экс-гаранта о том, что «младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать», «Украина – наш стратегический партнер», фразу «я жив» и невероятную историю побега украинцам не забыть никогда.