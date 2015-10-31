Президент провел очередные кадровые изменения в СБУ
Президент Украины Петр Порошенко сегодня провел ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В частности, указом от 31 октября Эдуард Крицын назначен начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Михаил Глуговский освобожден от должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначен заместителем председателя СБУ.
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В свою очередь Степан Грещук назначен начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Кроме того, президент уволил Сергея Базюка с должности начальника УСБУ в Николаевской области и назначил его заместителем председателя СБУ.
Начальником УСБУ в Николаевской области назначен Александр Калинин.
Президент также освободил Александра Кривича с должности начальника УСБУ в Полтавской области и назначил на эту должность Юрия Раховского.
Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко назначил новых руководителей СБУ в Черкасской, Кировоградской и Ривненской областях.