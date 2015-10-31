Президент провел очередные кадровые изменения в СБУ

В частности, указом от 31 октября Эдуард Крицын назначен начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Михаил Глуговский освобожден от должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначен заместителем председателя СБУ.

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В свою очередь Степан Грещук назначен начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Кроме того, президент уволил Сергея Базюка с должности начальника УСБУ в Николаевской области и назначил его заместителем председателя СБУ.

Начальником УСБУ в Николаевской области назначен Александр Калинин.

Президент также освободил Александра Кривича с должности начальника УСБУ в Полтавской области и назначил на эту должность Юрия Раховского.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко назначил новых руководителей СБУ в Черкасской, Кировоградской и Ривненской областях.