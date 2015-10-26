Назначен руководитель центра по проблемам борьбы с оргпреступностью при СНБО

Президент Украины Петр Порошенко назначил Максима Гребенюка руководителем Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Текст соответствующего распоряжения обнародован на сайте главы государства.

Другим своим распоряжением президент освободил Александра Юрченко от должности руководителя вышеуказанного центра.

Ранее УНИАН сообщал, что Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Ратникова с должности полномочного представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.