Тука: из-за взрывов боеприпасов в Сватово повреждено много зданий
В результате взрывов боеприпасов в Сватово Луганской области повреждено много зданий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской ВГА Георгий Тука.
"Общая картина удручающая: масса зданий с поврежденными окнами и крышами. В том числе - две школы, детский сад, школа искусств, пенсионный фонд, горсовет, гимназия, центр развития детей, школа-интернат, две аптеки, здание ДОСААФ", - говорится в сообщении.
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По его словам, в частном секторе у 118 домов повреждены крыши, у 169 - окна. Четыре частных дома практически полностью уничтожены.
"Нуждаемся в пленке для заделывания оконных проемов, рубероиде, шифере и окнах", - отметил Тука.
Также отмечается, что "развернуто три большие палатки МЧС с обогревом, питанием и чаем. Работают бригады медиков".
Сватово.Общая картина удручающая: масса зданий с поврежденными окнами и крышами. В том числе - две школы, детский сад, ...Posted by George Tuka on Friday, October 30, 2015