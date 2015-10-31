Тука: из-за взрывов боеприпасов в Сватово повреждено много зданий

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской ВГА Георгий Тука.

"Общая картина удручающая: масса зданий с поврежденными окнами и крышами. В том числе - две школы, детский сад, школа искусств, пенсионный фонд, горсовет, гимназия, центр развития детей, школа-интернат, две аптеки, здание ДОСААФ", - говорится в сообщении.

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По его словам, в частном секторе у 118 домов повреждены крыши, у 169 - окна. Четыре частных дома практически полностью уничтожены.

"Нуждаемся в пленке для заделывания оконных проемов, рубероиде, шифере и окнах", - отметил Тука.

Также отмечается, что "развернуто три большие палатки МЧС с обогревом, питанием и чаем. Работают бригады медиков".