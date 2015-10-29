В Донецке боевики протаранили автомобиль и избили водителя (фото)

Очевидцы сообщили, что автомобиль, в котором находились боевики, врезался в другой автомобиль, передает 062.

Отмечается, что после столкновения боевики достали из авто водителя и начали избивать его, при этом отгоняя прохожих, чтобы те ничего не снимали.

Читайте такжеБоевики разворовывают церковное имущество на Донбассе – ИС

Стало известно, что ДТП произошло в центре Донецка на пересечении улицы Артема с бульваром Шевченко

«Через некоторое время приехала еще военная машина с автоматчиками. Затем они окружили перекресток и пытались разогнать любопытных зевак. Пострадавший водитель пролежал на дороге минут 15. Видно было, что у него сильный ушиб головы. Боевики долго не пропускали к окровавленному водителю «скорую», - сообщил свидетель происшествия.