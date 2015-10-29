Мэром Доброполья стал пророссийский сепаратист, поддерживающий боевиков "ДНР" - СМИ

Как пишет Новое время, ранее Аксенов открыто поддерживал террористов "ДНР" и российских окупантов.

Кроме того, он был одним из организаторов незаконного референдума об отделении Донбасса от Украины.

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За него свой голос отдали 68,9% избирателей.

При этом представитель партии Наш Край Игорь Кудря набрал 9,1% голосов, а остальные шесть кандидатов, включая кандидатов от партий Сила Людей, Укроп и четырех самовыдвиженцев - 6% и менее.

Напомним, в городах Селидово, Доброполье и Угледарск Донецкой области на выборах мэра победу одержали самовыдвиженцы.