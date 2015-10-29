В трех городах Донецкой области на выборах мэра победили самовыдвиженцы

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ЦИК в разделе «Местные выборы 2015».

Таким образом, по результатам обработки 100% протоколов, в городе Селидово победу одержал действующий мэр – Виктор Ремизов, который набрал 45,5% (4259) голосов избирателей, обойдя своего ближайшего конкурента – самовыдвиженца Николая Евменова на 20%.

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В Доброполье победу одержал также ныне действующий городской голова – Андрей Аксенов, за которого свой голос отдали 68,9% (13 907) избирателей, на втором месте – выдвинутый партией «Наш край» Игорь Курдя, за которого проголосовали 9,1% (1841) избирателей.

В Угледарске за руководителя военно-гражданской администрации Андрея Силыча проголосовали 41,6% (2205) избирателей, а за его ближайшего конкурента – Владимира Иваницкого от «Оппозиционного блока» проголосовали 30,61% (1621) избирателей.